В Минобороны Украины рассказали о приказе Зеленского отвоевать юг страны

Президент Украины Владимир Зеленский поручил ВСУ отвоевать южную часть страны. Армия республики обладает примерно миллионом бойцов для решения данной задачи. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников.

Резников заявил, что это является крайне необходимым для Украины с политической точки зрения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.