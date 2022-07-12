Сотни квартир уничтожены после ракетного удара ВСУ – власти Новой Каховки

По сообщениям администрации Новой Каховки, сотни квартир уничтожены после ракетного удара ВСУ. Погибли минимум шесть человек.

Украинская армия использовала реактивную систему залпового огня HIMARS. В городе взорвались склады с селитрой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.