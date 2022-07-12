Минобороны РФ показало работу экипажей вертолетов Ка-52

Минобороны опубликовало кадры работы экипажей вертолетов Ка-52. В ходе спецоперации "Аллигаторы" выполнили боевые вылеты. Летчики выпустили ракеты по опорным пунктам и бронированной технике ВСУ.

При этом вертолеты старались не входить в зону поражения украинских переносных зенитных комплексов. Удары наносились с дистанции более пяти километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.