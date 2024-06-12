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12 июня, 11:30

Политика

Уничтожен первый модернизированный M1A1 Abrams ВСУ с мангалом и "Контактом"

Уничтожен первый модернизированный M1A1 Abrams ВСУ с мангалом и "Контактом"

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Несколько единиц современной американской техники уничтожены на линии боевого соприкосновения в ходе СВО. Среди них – модернизированный совсем недавно М1А1SA UKR Abrams.

Тяжелой боевой машине не помогло выжить на поле боя даже то, что ее снабдили противодронным козырьком, известным как "мангал", и добавили к штатной динамической защите еще и "Контакт-1", разработанный в 80-е годы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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