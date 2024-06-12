Уничтожен первый модернизированный M1A1 Abrams ВСУ с мангалом и "Контактом"

Несколько единиц современной американской техники уничтожены на линии боевого соприкосновения в ходе СВО. Среди них – модернизированный совсем недавно М1А1SA UKR Abrams.

Тяжелой боевой машине не помогло выжить на поле боя даже то, что ее снабдили противодронным козырьком, известным как "мангал", и добавили к штатной динамической защите еще и "Контакт-1", разработанный в 80-е годы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

