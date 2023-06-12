Новости часа: Запад будет расширять поддержку контрнаступления Украины

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Запад намерен максимально расширять поддержку контрнаступления Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Жители Новой Каховки начали возвращаться в свои дома после затопления в результате удара ракеты Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил мэр города Владимир Леонтьев.

Порядка 20 тонн рыбных консервов Сахалин передал Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

