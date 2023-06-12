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Новости

12 июня, 21:30

Политика

Новости часа: Запад будет расширять поддержку контрнаступления Украины

Новости часа: Запад будет расширять поддержку контрнаступления Украины

Новости часа: ВСУ обстреляли точку эвакуации в Херсонской области

В МО РФ сообщили, что российские военные отразили попытки прорыва ВСУ в ДНР

Новости часа: Международная федерация скалолазания допустила РФ к соревнованиям

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони скончался в больнице в Милане

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони умер на 87 году жизни

Минобороны РФ рассказало о боях в районе Марьинки и Авдеевки

Минобороны РФ сообщило о возвращении 94 военных из украинского плена

Минобороны РФ показало кадры уничтожения позиций ВСУ на запорожском направлении

Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 94 военных

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Запад намерен максимально расширять поддержку контрнаступления Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Жители Новой Каховки начали возвращаться в свои дома после затопления в результате удара ракеты Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил мэр города Владимир Леонтьев.

Порядка 20 тонн рыбных консервов Сахалин передал Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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