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Политика

Новости часа: в Минобороны РФ прокомментировали положение ВС РФ на соледарском направлении

Новости часа: в Минобороны РФ прокомментировали положение ВС РФ на соледарском направлении

Песков заявил, что жители западных стран должны понимать цену ошибок своих лидеров

Путин обсудил с Совбезом положение РФ в международных организациях

Минобороны РФ рассказало о действиях ВДВ на флангах в Артемовске

В МО РФ заявили, что ВСУ провели наступательные действия на соледарском направлении

Песков заявил, что РФ будет защищать свои активы за рубежом

СК России установил факты вербовки в ряды ВСУ наемников из десятков стран

В Минобороны опровергли сообщения о прорывах линии обороны ВС РФ в зоне СВО

Российская армия перехватила 12 реактивных снарядов HIMARS украинских военных

США одобрили передачу Лондоном ракет большой дальности Киеву

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские военные не допустили прорывов обороны при атаках ВСУ на соледарском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Температура в Москве может подняться до 25 градусов на следующей неделе. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

Decathlon пока не уходит из России, несмотря на продажу нескольких магазинов. Это сообщение Минпромторга.

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