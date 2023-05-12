Новости часа: в Минобороны РФ прокомментировали положение ВС РФ на соледарском направлении

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские военные не допустили прорывов обороны при атаках ВСУ на соледарском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Температура в Москве может подняться до 25 градусов на следующей неделе. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

Decathlon пока не уходит из России, несмотря на продажу нескольких магазинов. Это сообщение Минпромторга.