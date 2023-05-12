Минобороны РФ рассказало о действиях ВДВ на флангах в Артемовске

ВДВ пресекают попытки украинских войск контратаковать на флангах в Артемовске. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ранее в ведомстве опровергли информацию о прорывах линии российский обороны в зоне СВО. Накануне в телеграм-каналах появились сообщения о том, что ВСУ якобы смогли оттеснить российских бойцов с занимаемых позиции на различных участках в районе боевого соприкосновения. Как заявили в Минобороны РФ, это не соответствует действительности.

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