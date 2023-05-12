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Политика

В Минобороны опровергли сообщения о прорывах линии обороны ВС РФ в зоне СВО

В Минобороны опровергли сообщения о прорывах линии обороны ВС РФ в зоне СВО

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В Минобороны опровергли информацию о прорывах российской линии обороны в зоне СВО. Накануне в телеграм-каналах появились сообщения о том, что ВСУ якобы смогли оттеснить российских бойцов с занимаемых позиций на различных участках в районе боевого соприкосновения.

В частности, речь идет об Артемовске. Как заявили в Минобороны, сообщения не соответствуют действительности. Ситуация находится под контролем ведомства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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