В Минобороны опровергли сообщения о прорывах линии обороны ВС РФ в зоне СВО

В Минобороны опровергли информацию о прорывах российской линии обороны в зоне СВО. Накануне в телеграм-каналах появились сообщения о том, что ВСУ якобы смогли оттеснить российских бойцов с занимаемых позиций на различных участках в районе боевого соприкосновения.

В частности, речь идет об Артемовске. Как заявили в Минобороны, сообщения не соответствуют действительности. Ситуация находится под контролем ведомства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.