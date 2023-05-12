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Политика

Российские артиллеристы ЗВО огнем поддержали пехоту на купянском направлении

Российские артиллеристы ЗВО огнем поддержали пехоту на купянском направлении

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Расчеты гаубиц "Мста-Б" огнем поддержали российскую пехоту, которая держит оборону на купянском направлении. По укрепленным позициям ВСУ отработали артиллеристы Западного военного округа.

В этот раз российская армия применила фугасные снаряды, чтобы нанести максимальный урон украинским сооружениям и бронетехнике. Мощь таких вооружений позволяет доставать до целей, которые находятся на расстоянии до 30 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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