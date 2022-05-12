В ЕС рассматривают возможность отсрочки для эмбарго на нефть из РФ

Некоторые страны ЕС допускают возможность на некоторое время отложить запрет на импорт российской нефти, если им не удастся добиться поддержки эмбарго со стороны Венгрии.

По данным западных СМИ, идея отложить введение санкций пользуется поддержкой. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.