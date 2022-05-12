Белый дом призывает сенат США оперативно проголосовать за помощь Украине

Американская администрация призывает сенат как можно скорее проголосовать за дополнительную помощь Украине и обещает усиление контроля за ее распределением, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Сенаторы ранее заблокировали законопроект об оказании Украине содействия на рекордные 40 миллиардов долларов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.