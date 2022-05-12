Москва считает нонсенсом попытки исключить РФ из решения ближневосточных кризисов

Попытки исключить Россию из решения любых ближневосточных кризисов являются политическим нонсенсом, заявили в министерстве иностранных дел РФ. В дипведомстве отметили, что организаторы заседания Временного координационного комитета по оказанию помощи Палестине, который прошел 10–11 мая в Брюсселе, не пригласили Россию принять участие в данном мероприятии.

В МИД считают, что это решение было принято в соответствии с антироссийскими установками. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.