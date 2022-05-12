Российская авиация поразила хранилище топлива для украинской техники в ЛНР

Российская авиация поразила хранилище топлива ВСУ в районе Врубовки на территории ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также оперативно-тактической и армейской авиацией было поражено 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.