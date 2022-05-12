Россия запросила заседание Совбеза ООН по биолабораториям

Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по биолабораториям на 13 мая, чтобы предоставить новые доказательства по военным программам, которые США проводили на Украине.

Там работали с вирусами чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных болезней. Расследованием деятельности лабораторий занимается в том числе парламентская комиссия. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.