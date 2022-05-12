ПВО РФ уничтожили беспилотник над островом Змеиный

Российские средства ПВО уничтожили за день беспилотник и перехватили три ракеты "Точка-У" над островом Змеиным. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, уничтожены десять реактивных снарядов РСЗО "Смерч" в районе Полевого в ДНР. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.