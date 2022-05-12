Литва отзывает посла в РФ и закрывает консульство в Санкт-Петербурге

Правительство Литвы с 1 июня отзывает посла в России Эйтвидаса Баярунаса, а также с 7 июня ликвидирует генконсульство республики в Санкт-Петербурге. Проект соответствующего постановления литовского кабмина был зарегистрирован 12 мая.

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