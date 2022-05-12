В МО РФ сообщили о поражении 34 районов сосредоточения украинской силы и техники

ВС РФ высокоточными ракетами поразили 34 района сосредоточения украинской силы и техники, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение суток поражены четыре пункта управления, 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два склада боеприпасов в районе Новгород-Северском Черниговской области", – сообщил он.

В результате ударов также были уничтожены более 320 националистов и выведены из строя 72 единицы военной техники.

По словам Конашенкова, российская авиация поразила 120 районов сосредоточения украинских сил и техники. В районе Одессы была уничтожена радиолокационная станция наведения ЗРК С-300 и склад ракетно-артиллерийского вооружения в Харьковской области.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.