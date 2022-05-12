Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал циничной риторику Запада, что РФ якобы пугает мир ядерным конфликтом.

Россия в апреле снизила мировые поставки нефти на 1 миллион баррелей в сутки из-за санкций. Об этом заявили в Международном энергетическом агентстве.