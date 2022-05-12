Минобороны РФ рассказало, в каких условиях находятся украинские пленные

Украинские солдаты, сдавшиеся в плен, получают всю необходимую медицинскую помощь, а также питание и вещевое довольствие. Об этом рассказали в российском Минобороны.

В специальных центрах размещения военнопленных оборудованы полевые душевые, столовые, кухни, перевязочные и медицинские кабинеты.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

