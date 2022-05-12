Ремонтные подразделения ВС РФ организовали станцию обслуживания в поле

Ремонтные подразделения российских военных организовали станцию технического обслуживания в поле. На тщательно замаскированной площадке в несколько смен круглые сутки обслуживают военную технику.

Несмотря на спартанские условия, там можно проводить ремонт практически любой сложности, все необходимое оборудование для этого есть, отметили в Минобороны России.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.