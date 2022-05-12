Финляндия и Швеция могут подать заявку на вступление в НАТО в ближайшие дни – СМИ

12 мая Финляндия может подать заявку на вступление в НАТО. Предполагается, что Швеция вскоре последует ее примеру. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на дипломатические источники.

Заявки Швеции и Финляндии одобрят на ближайшем саммите НАТО, который пройдет в Мадриде в конце июня. Пока идет ратификация документов, что займет около года. После этого Альянс усилит присутствие в Северной Европе и нарастит количество учений.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.