МО РФ призвало ООН и ОБСЕ обеспечить эвакуацию мирных жителей из Славянска и Краматорска

Минобороны России призвало руководство ООН и международного Красного Креста организовать эвакуацию мирных жителей из Славянска, Крамоторска и пригородов.

По данным российских военных, украинские националисты создали там укрепрайон, разместив тяжелое вооружение в жилых домах. Похожая ситуация складывается и в других районах Украины.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

