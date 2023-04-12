Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 апреля, 23:00

Политика

Новости часа: ООН ведет обсуждения по поводу подключения банков РФ к SWIFT

Новости часа: ООН ведет обсуждения по поводу подключения банков РФ к SWIFT

В Херсонской области заявили о готовности отразить контрнаступление ВСУ

Западные поставки оружия Киеву создадут угрозу безопасности Евросоюза – Захарова

Минобороны РФ показало кадры работы бронепоезда в зоне СВО

Новости часа: Роспотребнадзор выявил случаи кори в одном из московских вузов

Авиация ВКС РФ сбила украинский самолет Су-24 в ДНР

Новости часа: в МИД РФ прокомментировали создание в Европе реестра ущерба Украине

Комиссия заявила, что США нацелены разработать универсальное генно-инженерное биооружие

Захарова назвала поставки оружия Украине угрозой безопасности ЕС в сфере авиасообщения

Новости часа: поставленные Западом Украине вооружения создадут угрозу безопасности ЕС

ООН ведет обсуждения с людьми, которые отвечают за SWIFT, по поводу переподключения российских банков к системе в рамках выполнения продуктовой сделки. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

Украине понадобится дополнительно 11 миллиардов на ключевые расходы в 2023 году, рассказал президент Всемирного банка.

Польша хочет разместить у себя европейский центр обслуживания танков Abrams, поделился премьер страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика