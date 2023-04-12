Новости часа: ООН ведет обсуждения по поводу подключения банков РФ к SWIFT

ООН ведет обсуждения с людьми, которые отвечают за SWIFT, по поводу переподключения российских банков к системе в рамках выполнения продуктовой сделки. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

Украине понадобится дополнительно 11 миллиардов на ключевые расходы в 2023 году, рассказал президент Всемирного банка.

Польша хочет разместить у себя европейский центр обслуживания танков Abrams, поделился премьер страны.

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