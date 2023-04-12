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17:15

Политика

Минобороны РФ показало кадры работы бронепоезда в зоне СВО

Минобороны РФ показало кадры работы бронепоезда в зоне СВО

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Минобороны России показало кадры работы бронепоезда, с помощью которого военные выполняют разные боевые задачи на Донбассе. На платформах бронированного поезда находится вооружение и техника, а в бронекапсуле – стрелки с автоматами и крупнокалиберными пулеметами.

Отмечается, что локомотив расположен в середине состава, машинист ориентируется на команды наблюдателя. Это сделано в целях безопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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