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Политика

Новости часа: в МИД РФ прокомментировали создание в Европе реестра ущерба Украине

Новости часа: в МИД РФ прокомментировали создание в Европе реестра ущерба Украине

Комиссия заявила, что США нацелены разработать универсальное генно-инженерное биооружие

Захарова назвала поставки оружия Украине угрозой безопасности ЕС в сфере авиасообщения

Новости часа: поставленные Западом Украине вооружения создадут угрозу безопасности ЕС

Захарова рассказала о российско-индонезийских отношениях

Новости часа: у РФ есть данные об участии граждан стран НАТО в боевых действиях на Украине

Повышенную активность ВСУ зафиксировали на правом берегу Днепра в Херсонской области

Минобороны РФ показало боевые вылеты Ми-28Н в зоне СВО

Трамп намекнул на причастность США к диверсиям на "Северных потоках"

Немцев возмутили траты главы МИД ФРГ Бербок на визажиста

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия будет считать юридически ничтожным решение о создании в Европе реестра ущерба Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Госдума в I чтении одобрила госрегулирование табачного рынка по аналогии с алкогольным. Законопроект направлен на сокращение объемов нелегального выпуска и оборота табачной и никотинсодержащей продукции, а также сырья для их производства.

В выходные в Москве возможны ночные заморозки, но обойдется без осадков. Это прогноз синоптиков.

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