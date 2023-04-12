Новости часа: в МИД РФ прокомментировали создание в Европе реестра ущерба Украине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия будет считать юридически ничтожным решение о создании в Европе реестра ущерба Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Госдума в I чтении одобрила госрегулирование табачного рынка по аналогии с алкогольным. Законопроект направлен на сокращение объемов нелегального выпуска и оборота табачной и никотинсодержащей продукции, а также сырья для их производства.

В выходные в Москве возможны ночные заморозки, но обойдется без осадков. Это прогноз синоптиков.