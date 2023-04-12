Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:30

Политика

Комиссия заявила, что США нацелены разработать универсальное генно-инженерное биооружие

Комиссия заявила, что США нацелены разработать универсальное генно-инженерное биооружие

Захарова назвала поставки оружия Украине угрозой безопасности ЕС в сфере авиасообщения

Новости часа: поставленные Западом Украине вооружения создадут угрозу безопасности ЕС

Захарова рассказала о российско-индонезийских отношениях

Новости часа: у РФ есть данные об участии граждан стран НАТО в боевых действиях на Украине

Повышенную активность ВСУ зафиксировали на правом берегу Днепра в Херсонской области

Минобороны РФ показало боевые вылеты Ми-28Н в зоне СВО

Трамп намекнул на причастность США к диверсиям на "Северных потоках"

Немцев возмутили траты главы МИД ФРГ Бербок на визажиста

Эксперты заявили, что западное оружие практически не доходит до украинских военных

Соединенные Штаты Америки нацелены на разработку универсального генно-инженерного биологического оружия, способного поражать не только людей, но и животных, а также сельскохозяйственные культуры. Об этом говорится в докладе по американским биолабораториям на Украине. Документ утвердили в Совете Федерации.

В настоящее время на территории Украины сохраняется не менее 30 биолабораторий США. Главным заказчиком таких исследований по факту выступал Пентагон, говорится в докладе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика