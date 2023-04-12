Комиссия заявила, что США нацелены разработать универсальное генно-инженерное биооружие

Соединенные Штаты Америки нацелены на разработку универсального генно-инженерного биологического оружия, способного поражать не только людей, но и животных, а также сельскохозяйственные культуры. Об этом говорится в докладе по американским биолабораториям на Украине. Документ утвердили в Совете Федерации.

В настоящее время на территории Украины сохраняется не менее 30 биолабораторий США. Главным заказчиком таких исследований по факту выступал Пентагон, говорится в докладе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.