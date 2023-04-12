Захарова назвала поставки оружия Украине угрозой безопасности ЕС в сфере авиасообщения

Западные поставки оружия Киеву создадут угрозу безопасности Евросоюза в сфере гражданской авиации. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, противотанковые и зенитные комплексы из-за коррупции на Украине разойдутся по всему миру и могут всплыть в других конфликтах, попасть в руки террористов и экстремистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.