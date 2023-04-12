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14:15

Политика

Захарова назвала поставки оружия Украине угрозой безопасности ЕС в сфере авиасообщения

Захарова назвала поставки оружия Украине угрозой безопасности ЕС в сфере авиасообщения

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Западные поставки оружия Киеву создадут угрозу безопасности Евросоюза в сфере гражданской авиации. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, противотанковые и зенитные комплексы из-за коррупции на Украине разойдутся по всему миру и могут всплыть в других конфликтах, попасть в руки террористов и экстремистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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