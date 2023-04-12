Новости часа: поставленные Западом Украине вооружения создадут угрозу безопасности ЕС

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поставленные Западом Украине вооружения создадут угрозу безопасности ЕС, в том числе в сфере гражданской авиации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В Москве к весенне-летнему сезону начали готовить цветники. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Дополнительные посты и досмотровую технику устанавливают на Крымском мосту. Об этом рассказали местные власти.