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Политика

Новости часа: поставленные Западом Украине вооружения создадут угрозу безопасности ЕС

Новости часа: поставленные Западом Украине вооружения создадут угрозу безопасности ЕС

Захарова рассказала о российско-индонезийских отношениях

Новости часа: у РФ есть данные об участии граждан стран НАТО в боевых действиях на Украине

Повышенную активность ВСУ зафиксировали на правом берегу Днепра в Херсонской области

Минобороны РФ показало боевые вылеты Ми-28Н в зоне СВО

Трамп намекнул на причастность США к диверсиям на "Северных потоках"

Немцев возмутили траты главы МИД ФРГ Бербок на визажиста

Эксперты заявили, что западное оружие практически не доходит до украинских военных

Канада подготовит новый пакет военной помощи Украине

Американский журналист заявил об обстрелах мирных граждан со стороны ВСУ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поставленные Западом Украине вооружения создадут угрозу безопасности ЕС, в том числе в сфере гражданской авиации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В Москве к весенне-летнему сезону начали готовить цветники. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Дополнительные посты и досмотровую технику устанавливают на Крымском мосту. Об этом рассказали местные власти.

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