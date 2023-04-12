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11:20

Политика

Повышенную активность ВСУ зафиксировали на правом берегу Днепра в Херсонской области

Повышенную активность ВСУ зафиксировали на правом берегу Днепра в Херсонской области

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На правом берегу Днепра в Херсонской области отмечают повышенную активность ВСУ. Техника перемещается, а украинские подразделения меняют место дислокации.

Как говорят военные эксперты, все это похоже на подготовку противника к контрнаступлению, о котором неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. Так ли это? И какая расстановка сил на этом направлении?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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