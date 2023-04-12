11:20Политика
Повышенную активность ВСУ зафиксировали на правом берегу Днепра в Херсонской области
На правом берегу Днепра в Херсонской области отмечают повышенную активность ВСУ. Техника перемещается, а украинские подразделения меняют место дислокации.
Как говорят военные эксперты, все это похоже на подготовку противника к контрнаступлению, о котором неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. Так ли это? И какая расстановка сил на этом направлении?
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