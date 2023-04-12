Трамп намекнул на причастность США к диверсиям на "Северных потоках"

Экс-президент США Дональд Трамп намекнул на то, что знает, кто стоит за подрывом газопроводов "Северный поток". В интервью телеканалу Fox News, Трамп дал понять, что уверен в непричастности Москвы к случившемуся, а на счет роли Вашингтона лучше всего промолчать.

Также бывший президент отметил, что считает лидеров России, Китая и КНДР умнейшими людьми в мире. Американские политики, по словам Трампа, до этого уровня не дотягивают, поэтому обречены проигрывать своим восточным оппонентам.

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