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Политика

Американский журналист заявил об обстрелах мирных граждан со стороны ВСУ

Американский журналист заявил об обстрелах мирных граждан со стороны ВСУ

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Американцам не рассказывают правду о происходящем в Донбассе. Об этом заявил известный в США радиоведущий, политический сатирик и антивоенный активист Рэнди Кредико.

Недавно он посетил Донецк и признался, что пришел в ужас от того, как ВСУ терроризируют мирных жителей города. По словам Кредико, он лично убедился в том, что украинская артиллерия регулярно наносит удары по кварталам, где нет и никогда не было военных объектов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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