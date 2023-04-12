Американцам не рассказывают правду о происходящем в Донбассе. Об этом заявил известный в США радиоведущий, политический сатирик и антивоенный активист Рэнди Кредико.

Недавно он посетил Донецк и признался, что пришел в ужас от того, как ВСУ терроризируют мирных жителей города. По словам Кредико, он лично убедился в том, что украинская артиллерия регулярно наносит удары по кварталам, где нет и никогда не было военных объектов.

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