Российские подразделения продолжают наносить удары по противнику на купянском, краснолиманском, донецком и других направлениях. За сутки уничтожено около полутора сотен бойцов ВСУ, несколько танков, автомобилей и гаубиц, а также артиллерийская установка Krab польского производства.

Средствами ПВО перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд. Кроме того, уничтожено девять украинских беспилотников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.