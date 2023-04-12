Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:45

Политика

Российские ПВО за сутки перехватили четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS

Российские ПВО за сутки перехватили четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS

В Гааге протестующие освистали президента Франции Макрона во время выступления

Байден приехал в Северную Ирландию с четырехдневным визитом

Вина за утечку американских секретных документов может лежать на ЦРУ или АНБ

В Минобороны РФ показали кадры боевой работы танка Т-72Б3М в зоне СВО

Новости часа: СК РФ расследует факт обстрела пассажирского автобуса в Донецке

Новости часа: в Стамбуле не смогли согласовать инспекции по зерновой сделке

Новости часа: Канада расширила санкции против РФ

Москвичам рассказали о ходе спецоперации на Украине

В ГД представили доклад комиссии, расследовавшей работу биолабораторий США на Украине

Российские подразделения продолжают наносить удары по противнику на купянском, краснолиманском, донецком и других направлениях. За сутки уничтожено около полутора сотен бойцов ВСУ, несколько танков, автомобилей и гаубиц, а также артиллерийская установка Krab польского производства.

Средствами ПВО перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд. Кроме того, уничтожено девять украинских беспилотников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика