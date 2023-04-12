Вина за утечку американских секретных документов может лежать на ЦРУ или АНБ

Утечка секретных документов в США могла произойти из Центрального разведывательного управления или Агентства национальной безопасности страны. Такую версию выдвинули журналисты телеканала Fox News.

По их данным, большая часть оказавшихся в интернете документов – это закрытые доклады Пентагона, рассылаемые в электронном виде на специально защищенные планшеты. Получателями таких докладов могут быть примерно 5 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.