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В Минобороны РФ показали кадры боевой работы танка Т-72Б3М в зоне СВО

В Минобороны РФ показали кадры боевой работы танка Т-72Б3М в зоне СВО

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Российские танкисты нанесли удар по командным пунктам ВСУ. Операторы-наводчики, используя информацию, полученную от разведки и с беспилотников, точно навели на цели 125 миллиметровые орудия боевых машин, находящихся на закрытых позициях. Прицельный огонь вели с расстояния более пяти километров. По словам военных, российские танки могут успешно противостоять даже превосходящим силам противника.

Под прикрытием танков боевую работу ведут российские штурмовые отряды. Они уничтожают технику и живую силу противника и берут под свой контроль новые территории в зоне проведения СВО.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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