В ДНР сообщили о ранении семи мирных жителей Мариуполя в ходе обстрела ВСУ.

Европейские политики продолжают следовать антироссийским шаблонам, заявил Леонид Слуцкий.

Около 4,5 тысячи человек стали участниками празднования Дня космонавтики в Королеве.

