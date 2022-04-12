В ДНР заявили о готовности возобновить переговоры с Украиной по обмену пленными

Омбудсмен Донецкой Народной Республики заявил, что ДНР готова возобновить переговоры с Украиной по обмену пленными.

США сохраняют готовность к диалогу с РФ по контролю над вооружениями, отметили в Пентагоне.

Минцифры РФ предложило назначить представителей IT-отрасли советниками главы министерства.

