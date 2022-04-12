Свыше 25,5 тыс человек за сутки вывезены из ДНР и ЛНР в Россию

Силами Минобороны РФ на территорию России из ДНР, ЛНР и Украины за сутки вывезены свыше 25,5 тысячи человек.

СК РФ рассмотрит обращение депутата об аресте имущества уехавших из России.

Спортивный арбитражный суд может рассмотреть ходатайства РФС об отмене санкций FIFA и UEFA в начале мая.

