Российская армия огневыми ударами по шести опорным пунктам подразделений 24-й украинской механизированной бригады уничтожила более 120 военных и бронетехнику. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Тем временем украинские националисты продолжают использовать людей как живой щит и удерживают в заложниках более шести тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

