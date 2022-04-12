Джонсон и Байден договорились увеличивать экономическое давление на Россию

Борис Джонсон и Джо Байден договорились увеличивать экономическое давление на Россию. Лидеры Великобритании и США также обсудили ускорение поддержки Украины и решили положить конец западной зависимости от российских нефти и газа.

Данную тему прокомментировал политолог Сергей Марков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

