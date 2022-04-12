В Минобороны РФ заявили, что артиллерия РФ ударила по шести пунктам украинской бригады в районе Попасной.

Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства захвата украинскими националистами дома престарелых в ЛНР.

Дмитрий Рогозин сообщил, что "Роскосмос" заранее подготовился к санкциям и переживет их с минимальными потерями.

