Минобороны: ВС РФ уничтожили более 120 военных 24-й механизированной бригады ВСУ.

Дмитрий Рогозин сообщил, что с "Восточного" в этом году проведут пять или шесть пусков.

АТОР: Туроператоры запускают полетные программы в Турцию на рейсах семи авиакомпаний.

