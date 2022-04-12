Эксперт прокомментировал отказ Киева принимать президента Германии

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил, что Киев отказал ему в участии в визите на Украину.

О том, с чем связано такое поведение киевских властей, рассказал политолог Олег Иванов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.