В МИД РФ заявили, что ЕС превратился в агрессивную военную машину НАТО

Заявление Жозепа Борреля о стремлении ЕС расширять военную помощь Украине превращает эту организацию в агрессивную машину НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По мнению официального представителя МИД, это многое говорит о сути ЕС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.