Политолог рассказал, почему Европа не пытается побудить Украину к миру

Владимир Путин заявил, что цели и задачи спецоперации на Украине будут выполнены. Об этом он сказал во время визита на космодром Восточный.

Президент также отметил, что столкновение с антироссийскими силами на Украине было неизбежно. Политолог Александр Лосев рассказал, почему Европа не пытается побудить Украину к миру, а лишь поставляет оружие в страну.

Эксперт также объяснил, во сколько миру обходится санкционная война. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.