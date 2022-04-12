ВС РФ ночью поразили 32 военных объекта Украины – Минобороны России

Самолеты ВКС России ночью поразили 32 военных объекта Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ. С начала спецоперации уничтожено 443 беспилотника и свыше двух тысяч единиц бронетехники ВСУ.

Кроме того, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные с помощью авиационных и артиллерийских ударов пресекли попытку националистов вырваться из окружения в Мариуполе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.