Лукашенко заявил, что Белоруссия будет всегда рядом с Россией

Белоруссия при любой ситуации будет рядом с Россией. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным на площадке космодрома Восточный в Амурской области.

"Вы на белорусов можете рассчитывать. Знайте, что при любой ситуации, которая бы ни складывалась, вы в этом убеждены, россияне должны быть убеждены, мы всегда будем рядом, как бы ни складывалась обстановка", – сказал Лукашенко.

"Дальний Восток – далекий, но нашенский. Мы, в отличие от нынешних республик, сохранили это единство и полны решимости упрочить это", – добавил Лукашенко.

Он назвал приглашение посетить российский космодром Восточный проявлением "высочайшей степени доверия" со стороны России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

