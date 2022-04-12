ВКС РФ поразили 32 военных объекта Украины

Самолеты ВКС России поразили 32 военных объекта Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он также сообщил, что российские военные с помощью авиационных и артиллерийский ударов пресекли попытку националистов вырваться из окружения в Мариуполе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.