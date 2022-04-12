ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили еще два украинских склада боеприпасов

Российские военные ударами высокоточных ракет за ночь уничтожили два украинских склада боеприпасов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что ночью высокоточными ракетами воздушного и морского базирования ликвидировали склад боеприпасов и защищенный ангар с украинской авиационной техникой на военном аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Гавриловка Киевской области.

Конашенков добавил, что оперативно-тактическая авиация ВКС РФ уничтожила 32 военных объекта Украины. Среди них – зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, командный пункт и 18 районов сосредоточения украинской боевой техники.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.