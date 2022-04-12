Российский фрегат сбил беспилотник ВСУ у берегов Крыма

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" уничтожил украинский беспилотник "Байрактар" у побережья Крыма. Такими кадрами поделились в Минобороны РФ.

На видео, снятом с борта корабля, выстреливают крылатые ракеты "Калибр" из пусковой установки. В ведомстве рассказали, что беспилотник осуществлял разведку действий кораблей Черноморского флота, а также береговых и наземных позиций российской боевой техники на Крымском полуострове и в южной части Украины.

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