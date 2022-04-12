США призвали не покупать вооружение у РФ

США призывают все страны не покупать вооружение у России, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Тем, кто не последует призыву, грозят санкциями.

Кроме того, Штаты вместе с другими союзниками продолжают поставлять оружие на Украину. Новую партию пообещал и Лондон по итогам встречи Джонсона с Зеленским.

Зачем британский премьер-министр ездил в Киев? И почему его визит держался в тайне? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.